Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне преимущественно в плюсе

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,7%, до 5,47 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,88%, до 62,83 доллара, "Новатэка" NVTK - снижалась на 0,32%, до 126,6 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 0,32% - до 4,78 доллара, "Газпром нефти" - на 0,24%, до 21,35 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,74%, до 1,99 доллара, Сбербанка SBER - опускалась на 0,4%, до 18,26 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,42%, до 19,18 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,67% - до 20,4 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,03%, до 16,1 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 2,98% - до 25,69 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT поднималась на 0,41% - до 29,6 доллара, "Ленты" – уменьшалась на 6,17%, до 6 долларов. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 0,83%, до 4,35 доллара.