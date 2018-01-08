Биржи АТР закрылись ростом на оптимизме по поводу развития глобальной экономики

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой на фоне оптимизма трейдеров относительно развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3409,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1945,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,28%, до 30899,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,63%, до 2513,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 6130,4 пункта.

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 увеличился на 0,89%, до 23714,53 пункта.

Аналитики агентства Рейтер отмечают, что влияние на ход азиатских торгов понедельника оказали позитивные настроения инвесторов по поводу развития глобальной экономики. В частности, эксперты Bank of America Merrill Lynch прогнозируют рост мировой экономики на 4% и более в текущем году. "Мировая экономика вступила в 2018 год "на полной мощности", - заявили аналитики.

Кроме того, данные китайской статистики, опубликованные на прошлой неделе, также поддержали рост индексов. По результатам независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в декабре 2017 года ускорился до максимума за последние три года и составил 53,9 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 51,8 пункта с 51,9 в ноябре.