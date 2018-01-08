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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на ожиданиях сезона отчетности


Рынки / Индексы

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы незначительно снижаются в понедельник на фоне ожиданий инвесторами публикации финансовых результатов американских компаний и банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.12 мск фьючерс на индекс DJIA уменьшался на 0,05%, до 25257 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,13%, до 6658,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2738 пунктов. По итогам торгов прошлой недели индексы Уолл-стрит закрылись ростом, продемонстрировав лучшее начало года более чем за десять лет.

На следующей неделе трейдеры ожидают публикации квартальной отчетности компаний и крупнейших банков США. В частности, свои результаты опубликуют Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley.

Особенно участников рынка интересует, в какой степени новости о налоговой реформе президента страны Дональда Трампа повлияли на итоговые финрезультаты, пишет агентство Рейтер. Трамп 22 декабря подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.

На предторгах бумаги Goldman Sachs дешевеют на 0,13%, Bank of America - на 0,23%, Morgan Stanley - на 0,34%.

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