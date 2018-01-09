Акции Samsung дешевеют более чем на 3% из-за слабых прогнозов по финрезультатам компании

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics падает на торгах вторника после публикации прогноза компании по продажам и операционной прибыли за четвертый квартал 2017 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 09.03 мск акции компании на Корейской бирже дешевели к предыдущему закрытию на 3,19%, до 2,518 миллиона вон.

Samsung ожидает, что продажи по итогам четвертого квартала выросли в годовом выражении на 24% и составили 66 триллионов корейских вон (62 миллиарда долларов), а операционная прибыль увеличилась в 1,6 раза - до 15,1 триллиона корейских вон (14,19 миллиарда долларов).

Несмотря на рекордные показатели, прогнозы компании оказались ниже экспертных ожиданий, пишет агентство Рейтер. Так, аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста операционной прибыли Samsung в 1,7 раза в годовом выражении - до 15,9 триллиона корейских вон.

"Удорожание валюты и бонусы (выплачиваемые компанией сотрудникам - ред.), по-видимому, являются основной причиной слабых прогнозов. Помимо этого, продажи смартфонов также, вероятно, будут ниже, чем ожидалось", - сказал агентству аналитик инвесткомпании HI Investment & Securities Сонг Мюнг Суп (Song Myung-sup). "Учитывая то, что показатели продаж Apple AAPL и китайских компаний также не были выдающимися, общий спрос, на смартфоны, похоже, был низким", - добавил эксперт.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что благоприятно на финансовых показателях Samsung скажется рост цен на чипы DRAM, использующиеся на серверах центров обработки данных, что компенсирует падение цен на чипы NAND и укрепление корейской воны.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).