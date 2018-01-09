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События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 января


Рынки
  • #Аналитика
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USDСША - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
3:01 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)0,60%0,6% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)-0,10%11,7% (факт)
10:00 EURГермания - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)-1,40%1,90%
10:00 EURГермания - Сальдо торгового баланса (ноябрь)19,9 млрд евро20,9 млрд евро
13:00 EURЕврозона - Уровень безработицы (ноябрь)8,80%8,70%
16:15 CADКанада - Объём строительства новых домов (декабрь)252,2 тыс212,5 тыс
18:00 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
18:00 USDСША - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)5,996 млн6,038 млн

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBНМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - закрытие реестра для ВОСА (05.03.2018, досрочные перевыборы СД)
RUBНЛМК- закрытие реестра для выплаты див-дов 9м/3кв2017 (ВОСА - 22.12.2017)1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 20162,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017
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