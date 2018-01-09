Биржи АТР, кроме Южной Кореи, закрылись ростом вслед за рынками США

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе на фоне оптимизма на биржах США накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,13%, до 3413,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1952,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,46%, до 31042,59 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,57%, до 23849,99 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,09% до 6135,8 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,12%, до 2510,23 пункта.

Поддержку настроениям инвесторов региона оказал оптимизм на американских биржах накануне, где индекс S&P 500 вырос до новой рекордно высокой отметки в 2747,71 пункта в ожидании начала очередного сезона корпоративной отчетности в США. Эта динамика задала тон и торгам в Азии во вторник.

При этом в центре внимания участников торгов оказались новости от Банка Японии, который немного сократил объем покупок государственных облигаций в рамках своей программы количественного смягчения. В частности, объем выкупа гособлигаций со сроком погашения через 10-25 лет и облигаций со сроком погашения через 25-40 лет был снижен на 10 миллиардов иен (88,39 миллиона долларов). Эта новость привела к тому, что основной японский индекс к концу торгов немного замедлил темпы роста, хотя после открытия рос до максимальных отметок с ноября 1991 года.

"Центробанки по всему миру уже начали процесс нормализации кредитно-денежной политики, и сегодняшняя корректировка Банка Японии напомнила рынку о том, что однажды и он начнет этот процесс", - заявила агентству Рейтер старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера (Ayako Sera).

На настроения инвесторов в Южной Кореи оказали давление новости от компании Samsung Electronics, которая ожидает, что продажи по итогам четвертого квартала выросли в годовом выражении на 24% и составили 66 триллионов корейских вон (62 миллиарда долларов), а операционная прибыль увеличилась в 1,6 раза - до 15,1 триллиона корейских вон (14,19 миллиарда долларов). Несмотря на высокие показатели, прогнозы компании оказались ниже прогнозов экспертов. Так, аналитики ожидали роста операционной прибыли Samsung до 15,9 триллиона корейских вон. На этом фоне акции компании по итогам торгов снизились в цене на 3,11% и увели вниз котировки ценных бумаг других компаний технологического сектора Южной Кореи.