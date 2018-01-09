Европейские биржи растут на макроэкономических данных

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику во вторник после новых макроэкономических данных из Германии и еврозоны в целом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3%, до 7719,42 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,44%, до 5511,41 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 13388,78 пункта.

С оптимизмом восприняли инвесторы данные о том, что объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали роста индикатора лишь на 1,9%.

"Ноябрьский рост промышленного производства в Германии является подтверждением того, что экономика страны находится к концу 2017 года в очень хорошем состоянии, и исследования указывают на дальнейшее его улучшение", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Дженнифер Маккаун (Jennifer McKeown).

Кроме того, профицит торгового баланса страны в ноябре составил 22,3 миллиарда евро против 19,9 миллиарда евро месяцем ранее. Эксперты ждали значения показателя на уровне 20,9 миллиарда евро. Объем экспорта в отчетном месяце вырос на 4,1% в месячном выражении, импорта - на 2,3%, что также оказалось выше ожиданий аналитиков.

Кроме того, порадовали участников торгов новые данные по безработице в еврозоне за ноябрь 2017 года. Показатель опустился до минимума с января 2009 года в 8,7% с 8,8% в октябре 2017 года, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.