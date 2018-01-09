Рубль укрепляется, евро уже по 68 на фоне динамики форекса

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль укрепляется против евро, который уже тестирует уровень поддержки в 68 рублей, отыгрывая динамику рынка форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.59 мск рос на 5 копеек - до 57,03 рубля, курс евро снижался на 65 копеек, до 68,03 рубля. Ранее во вторник евро опускался до 67,975 рубля – минимума с 7 ноября 2017 года.

Евро после попыток в начале года выйти на уровень 1,21 доллара коррекционно сползает в район 1,19 доллара. Это отражается в его ослаблении и против рубля, отмечают эксперты.