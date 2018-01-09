Цена нефти продолжает расти в ожидании данных о запасах в США

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем во вторник продолжают оставаться в "зеленой" зоне, несколько сократив темпы утреннего роста, в то время как внимание трейдеров обращено к предстоящей публикации статистики по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,04%, до 67,82 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,26%, до 61,88 доллара за баррель.

Нефтяной рынок ожидает статистики по запасам "черного золота" в США, которая будет обнародована в среду. Так, свои данные опубликует Американский институт нефти (API) и минэнерго страны. По прогнозам аналитиков, показатель по результатам прошлой недели сократился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Позитивные настроения участников рынка относительно запасов нефти в США вызваны опубликованными в пятницу данными американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно сообщению компании, по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук, или на 0,5%, до 924 единиц. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук, или 0,7%, до 742 единиц.

Вместе с тем, аналитики предупреждают, что, несмотря на снижение добычи в США, текущий рост нефтяных цен продлится недолго. Аналитики BMI Research, мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют падение цен в первой половине года в связи с сезонным спадом потребления, сокращением дефицита дистиллятов и ??снижением объема транзита из-за весенних ремонтных работ на трубопроводах.