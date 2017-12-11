Рынок акций днем уверенно растет на нефти по $68

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем во вторник растет, отыгрывая дорогую нефть, отмечают трейдеры.

Акции Сбербанка SBER обновляют исторические максимумы на фоне крепкого рубля и корпоративных новостей, говорят трейдеры.

К 15.39 мск рублевый индикатор Мосбиржи рос на 0,9% - до 2227 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,9%, до 1231 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОССИЙСКИЕ АКЦИИ РАСТУТ

Рынок акций РФ во вторник уверенно растет, отыгрывая попытки нефтяных котировок закрепиться на уровне 68 долларов за баррель сорта Brent.

Инвесторы ожидают выхода в среду данных от Американского института нефти (API) и минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают, что показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать статистику по динамике действующих буровых установок в США за прошлую неделю. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук - до 924 единиц.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг - акции "Газпрома" GAZP(+2,7%). Компания в 2017 году увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом - до 193,9 миллиарда кубометров.

Бумаги Сбербанка дорожают на 1,3% и обновляют исторические высоты. Арбитражный суд Московского округа принял отказ "Транснефти" от кассации в споре со Сбербанком на 66,5 миллиарда рублей. "Транснефть" и Сбербанк 28 декабря сообщили, что согласовали условия мирового соглашения в споре по сделке с производными финансовыми инструментами, заключенной в 2014 году.

Бумаги ВТБ растут на 2,3%. Банк ВТБ VTBR завершил присоединение "ВТБ 24", с 1 января 2018 года все офисы и онлайн-системы банка работают в рамках единого бренда.

На фоне дорогой нефти растут акции "Лукойла" LKOH(+1,4%), "Татнефти" TATN(+2%), "Газпром нефти" (+1,7%). Акции "Норникеля" дорожают на 1,8%, "Уралкалия" – на 3,6%, АФК "Система" AFKS– на 3,2%.

Снижаются бумаги "Интер РАО" IRAO(-0,9%), "Русгидро" (-0,7%), префы "Транснефти" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский фондовый рынок на подъеме с начала этого года, и пока на горизонте не наблюдается значимых рисков для текущего ралли, которое выглядит вполне оправданным, учитывая эйфорию на мировых площадках, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"При сохранении бычьих настроений на сырьевом рынке, отечественные бенчмарки вполне могут продолжить восхождение в ближайшие дни, хотя темпы роста могут несколько замедлиться", - добавил он.

До конца сегодняшней торговой сессии индекс Мосбиржи продолжит торговаться под уровнем сопротивления в 2241 пункта, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.