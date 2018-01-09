Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones открыли торги вторника новыми рекордами

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут на открытии торгов во вторник, S&P и Dow демонстрируют самые высокие в истории уровни на открытии в преддверии сезона отчетности компаний за четвертый квартал 2017 финансового года, следует из данных американских бирж.

По состоянию на 17.35 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,25% - до 25347,33 пункта, обновив исторический рекорд на открытии (25312,05 пункта), индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,17%, до 2752,48 пункта (на открытии - 2750,98 пункта), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 0,13%, до 7166,58 пункта.

Некоторые американские ритейлеры, в частности, Target, Kohl's Corp и Lululemon Athletica, уже сообщили о сильном росте сопоставимых магазинных продаж на рождественских и новогодних каникулах, а также улучшили прогнозы выручки за четвертый квартал.

На динамику торгов в Нью-Йорке также оказывает влияние рост европейских бирж на данных об увеличении объемов промпроизводства в Германии в ноябре. Торги поддерживаются также ростом цен на нефть.

"Нас ждет довольно спокойный торговый день, без каких-либо серьезных новостей, но инвесторы начинают готовиться к очередному сезону отчетности, итоги которого могут поддержать положение на рынке", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора Vines Capital LLC в Нью-Джерси Андрэ Бахоса (Andre Bakhos).