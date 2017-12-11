Рынок акций РФ вырос на дорогой нефти четвертый рабочий день подряд с начала года

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию вторника вырос по индексам, отыгрывая дорогую нефть.

Акции "Газпрома" GAZP и Сбербанка оказались локомотивами роста, капитализация (в рублях) кредитной организации при этом обновила исторические высоты.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,81%, до 2225,39 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 1229,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок во вторник продолжил уверенный рост – четвертую сессию подряд в этом году.

Нефть марки Brent пытается закрепиться на уровне 68 долларов за баррель на фоне ожиданий снижения запасов энергоресурсов в США.

Поддержку российским активам оказала динамика внешних фондовых площадок. Так, в Европе за два часа до закрытия основные индексы прибавляли до 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,2% соответственно, отметил Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

В лидерах роста среди ликвидных бумаг - акции "Газпрома" (+2,1%). Компания в 2017 году увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом - до 193,9 миллиарда кубометров.

Бумаги Сбербанка SBER подорожали на 0,7% и обновили в течение дня исторические высоты на уровне 243,76 рубля. Арбитражный суд Московского округа принял отказ "Транснефти" от кассации в споре со Сбербанком на 66,5 миллиарда рублей. Транснефть" и Сбербанк 28 декабря сообщили, что согласовали условия мирового соглашения в споре по сделке с производными финансовыми инструментами, заключенной в 2014 году.

Бумаги ВТБ выросли на 0,9%. Банк ВТБ VTBR завершил присоединение "ВТБ 24", с 1 января 2018 года все офисы и онлайн-системы банка работают в рамках единого бренда.

На фоне дорогой нефти подорожали акции "Лукойла" LKOH(+1,6%), "Татнефти" TATN(+2,1%), "Газпром нефти" (+2%). Акции "Норникеля" подорожали на 0,6%, "Уралкалия" – на 5%, АФК "Система" AFKS– на 2,7%.

Снизились бумаги "Интер РАО IRAO ЕЭС" (–1,6%), префы "Транснефти" (–1,5%), "Магнита" MGNT(-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский фондовый рынок в ближайшие дни начнет искать поводы для коррекционного снижения, которые могут поступить, например, от нефтяных цен, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Индекс ММВБ преодолел сильный уровень сопротивления 2190 пунктов, после чего перспективы индекса существенно улучшились, считает Виктор Марков из ИК "Церих кэпитал менеджмент".

"Хорошую поддержку индексу ММВБ в последнее время оказали подорожавшая нефть и восстановление российской экономики в прошлом году. Положительным сигналом также стало оживление акций "Газпрома" после застоя. В ближайшие дни можно ожидать продолжения роста индекса ММВБ к отметке 2290 пунктов, максимуму 2017 года", - заключил он.