Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на комментариях представителей ФРС США

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Доллар дорожает во вторник к евро и дешевеет к иене, инвесторы оценивают комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,1923 доллара за евро с 1,1968 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 112,63 иены за доллар со 113,12 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 92,57 пункта.

В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) сказал, что ФРС США следует продолжать повышать процентную ставку, однако более медленными темпами в сравнении с прошлым годом.

При этом на минувшей неделе глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester) сообщила, что ожидает в 2018 году четыре повышения процентной ставки. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил, что рассчитывает на три увеличения ставки, поскольку налоговая реформа будет способствовать росту экономики.

По итогам декабрьского заседания ФРС США повысила базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Регулятор прогнозировал три повышения базовой ставки в текущем году.

Участники рынка также ожидают данных статистики по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Эксперты прогнозируют, что в декабре показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.