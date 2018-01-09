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Биржи Европы закрылись ростом на прогнозах по выручке компаний за IV квартал


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы во вторник завершили торги в плюсе накануне начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,45%, до 7731,02 пункта, немецкий DAX - поднялся на 0,13%, до 13385,59 пункта, французский CAC 40 - на 0,67%, до 5523,94 пункта.

Биржи торговались на фоне оптимизма инвесторов по поводу финансовых показателей компаний за четвертый квартал 2017 года и в целом за год.

"Если рост не разочарует и компании продемонстрируют высокие доходы, я не думаю, что может возникнуть риск высоких ожиданий", - приводит агентство Рейтер мнение стратега по фондовым биржам в Mirabaud Asset Management Валентино Биссата (Valentin Bissat).

Кроме того, агентство приводит данные анализа Citi, согласно которым показатели предыдущих доходов компаний были пересмотрены в сторону увеличения 14-ную неделю подряд, демонстрируя "лучшие корректировки" с 2000 года. Учеты этих пересмотров обычно ведутся в начале или конце финансового года.

Аналитики, опрошенные агентством, также ожидают заключения множества сделок, в частности в автомобильном секторе. Так, инвесторы ожидают избавления от проблемных активов и другие стратегические сделки Fiat Chrysler, о которых ранее упоминал президент компании Серджо Маркьонне. Бумаги компании выросли на торгах на 2%, до нового рекорда в 18,47 евро.

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