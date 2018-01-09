Биткоин незначительно дешевеет, Ripple снижается на 11%

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет, но торгуется вблизи отметки в 15 тысяч долларов, Ripple снижается на 11% на комментариях аналитиков о предстоящем крахе рынка криптовалют, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23.03 мск биткоин дешевел на 1,62%, до 14,95 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 2,34%, до 14,73 тысячи долларов, на GDAX - на 2,25%, до 14,78 тысячи долларов.

По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,38%, до 14,76 тысячи долларов. Ripple при этом дешевел на 10,4%, до 2,26 доллара.

Британский инвестор, основатель бостонской Grantham Mayo van Otterloo (GMO) Джереми Грэнтэм, который прогнозировал биржевые кризисы в 2000 и 2007 годах, в письме инвесторам предостерег от вложений в биткоин, назвав его и фондовый рынок в целом очередным "пузырем". По прогнозу инвестора, рынок криптовалют рухнет в ближайшее время - "ближайшие шесть месяцев или два года".

Сооснователь другой популярной криптовалюты Ethereum Чарльз Хоскинсон также высказал опасения на фоне того, что новый рынок становится финансовым ресурсом для все большего количества "нереалистичных проектов". В интервью каналу CNBC Хоскинсон предположил, что после краха рынок криптовалют, однако, перейдет к консолидации.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 742,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка криптовалют. Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют.