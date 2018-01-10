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ВБ улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2018-2019 гг до 1,7% и 1,8% на фоне подорожания нефти


Рынки

ЛОНДОН, 10 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с 1,4%, а также в 2019 году до 1,8% с 1,4% на фоне существенного роста цен на нефть во второй половине прошлого года, следует из январского прогноза банка Global Economic Prospects (GEP).

Кроме того, организация улучшила свой прогноз по росту российской экономики в 2017 году – до 1,7% с ожидавшихся в июне прошлого года 1,3%. Прогноз на 2020 год ВБ оставил без изменений – на уровне 1,8%.

Как пояснила РИА Новости ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг, российская экономика выиграла от роста цены на нефть в прошлом году, а также от общей положительной ситуации в мировой экономике.

"Россия получает преимущества от роста цен на сырьё. В частности, рост цен на нефть в конце прошлого года оказал существенное положительное влияние на показатели российской экономики. Кроме этого, позитивное влияние на нее оказывает текущая ситуация в мировой экономике, сопровождающаяся ростом торговли и инвестиций", - отметила Онсорг.

Цена на нефть, по оценке Всемирного банка, в 2018 году составит 58 долларов за баррель, в 2019 году – 59 долларов за баррель, что немного выше предыдущих прогнозов банка.

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