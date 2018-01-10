Мировая экономика впервые с 2008 г достигнет наивысшего роста, но начнет замедляться - ВБ

ЛОНДОН, 10 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Мировая экономика в текущем году впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста, однако в ближайшие 10 лет она будет замедляться примерно до 2,3% в соответствии с циклическим характером экономики, сообщила журналистам ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

По ее словам, в 2018 году мировая экономика, вероятно, достигнет наивысшей точки роста после финансового кризиса 2008 года. Согласно прогнозу ВБ, в текущем году мировой ВВП вырастет на 3,1% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, в 2019 году рост составит 3% вместо 2,9%. Росту мирового ВВП будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Кроме того, ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве.

Однако на последующее десятилетие прогнозы Всемирного банка не так оптимистичны, сообщила Онсорг во вторник, представляя новый доклад финансовой организации. По ее словам, в соответствии с цикличной природой экономики, а также рядом предположений банка, в следующее десятилетие мировая экономика будет замедляться.

"Потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3%. При этом этот рост может быть на 1,5 процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису", - сказала экономист.

Основные риски Всемирный банк видит на финансовых рынках, которые "в настоящее время очень уязвимы" и на которых видны признаки возможной рецессии. "Они уязвимы к непредсказуемым негативным новостям на фоне переоцененности рынка акций развитых стран и низкой премии на других рынках", - отметила она.