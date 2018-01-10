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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 10 января


Рынки
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)-4,992 млн барр -11,190 млн барр (факт)
4:30 CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)1,70%1,8% (факт)
4:30 CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0%0,3% (факт)
4:30 CNYКитай - Индекс цен производителей (г/г) (декабрь)5,80%4,9% (факт)
6:45 JPYЯпония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)0,06%0,078% (факт)
12:30 GBPВеликобритания - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)0,00%0,40%
12:30 GBPВеликобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь)0,10%0,30%
12:30 GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса (ноябрь) -10,78 млрд ф. ст. -11 млрд ф. ст.
12:30 GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь) -2,38 млрд ф. ст. -2,6 млрд ф. ст.
13:40 EURГермания - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций0,30%
16:00 GBPВеликобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/0,50%0,50%
16:30 USDСША - Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь)0,50%0,30%
16:30 USDСША - Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь)0,70%0,40%
16:30 CADКанада - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)3,50%-0,30%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти-7,419 млн барр -4,1 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)-2,441 млн барр
21:00 USDСША - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот2,38%
21:30 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
14:00 RUBВВП (г/г)1,0%1,6%
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)2,5%2,5%
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)0,4%0,4%
RUBТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (утверждение внешнего аудитора группы)
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