Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 10 января

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,992 млн барр
|-11,190 млн барр (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,70%
|1,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0%
|0,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс цен производителей (г/г) (декабрь)
|5,80%
|4,9% (факт)
|6:45
|JPY
|Япония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,06%
|0,078% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,00%
|0,40%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь)
|0,10%
|0,30%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-10,78 млрд ф. ст.
|-11 млрд ф. ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь)
|-2,38 млрд ф. ст.
|-2,6 млрд ф. ст.
|13:40
|EUR
|Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,30%
|16:00
|GBP
|Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,50%
|0,50%
|16:30
|USD
|США - Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь)
|0,50%
|0,30%
|16:30
|USD
|США - Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь)
|0,70%
|0,40%
|16:30
|CAD
|Канада - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|3,50%
|-0,30%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-7,419 млн барр
|-4,1 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,441 млн барр
|21:00
|USD
|США - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,38%
|21:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|14:00
|RUB
|ВВП (г/г)
|1,0%
|1,6%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,5%
|2,5%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,4%
|0,4%
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (утверждение внешнего аудитора группы)