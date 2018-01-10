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Европейские биржи изменяются разнонаправленно после новых статданных в регионе


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют разнонаправленную динамику в среду после новых макроэкономических данных из Франции и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17%, до 7743,95 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,03%, до 5526,19 пункта. Ранее в ходе торгов индекс снижался до 5510,55 пункта. Немецкий DAX - опускался на 0,3%, до 13346,6 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные о том, что объем промышленного производства во Франции в ноябре снизился на 0,5% в месячном выражении после падения на 1,7% месяцем ранее. В то же время аналитики прогнозировали сокращение показателя лишь на 0,4%.

Также частично разошлась с прогнозами статистика из Великобритании. По данным национального статистического бюро страны, объем промышленного производства в Великобритании в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем, а в годовом выражении вырос на 2,5%. Месячная динамика совпала с прогнозами аналитиков. В годовом исчислении эксперты ожидали роста показателя на 1,8%.

Негативная динамика на нескольких европейских биржах во многом связана с фиксацией прибыли инвесторами после роста рынков на протяжении четырех торговых сессий подряд.

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