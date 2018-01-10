Объем торгов на Московской бирже в декабре снизился на 20,1% - до 71,5 трлн руб

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре прошлого года снизился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 71,5 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В декабре 2017 года общий объем торгов на биржевых рынках составил 71,5 триллиона рублей. Общий объем торгов на всех рынках биржи по итогам 2017 года вырос до 887,6 триллиона рублей (850,4 триллиона рублей в 2016 году). Лучшая динамика зафиксирована на рынке облигаций (рост составил 25,3% без учета однодневных облигаций), на денежном рынке (плюс 13%) и на валютном рынке (плюс 5,4%)", - отмечает биржа.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 16,1% — до 2,26 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 21,7%, до 107,6 миллиарда рублей. В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещены 74 облигационных займа, объем размещения составил 1,949 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 766 миллиардов рублей).

Объем торгов на валютном рынке снизился на 3,9%, до 29,8 триллиона рублей, в том числе кассовые сделки (спот) — 5,9 триллиона рублей, сделки своп и форварды — 23,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 0,7% и составил 1,417 триллиона рублей, или 24,2 миллиарда долларов.