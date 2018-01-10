Доллар дешевеет на новостях о возможном сокращении выкупа гособлигаций США Китаем

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара в среду вечером снижается к мировым валютам на новостях о возможном сокращении выкупа гособлигаций США Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.32 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1957 доллара за евро против 1,1936 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене снижался до 111,49 иены за доллар со 112,66 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 92,26 пункта.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.

На этих новостях доходность 10-летних US Tresuries выросла почти до 2,6%. Традиционно на рынках наблюдалась корреляция между динамикой курса доллара и доходностью гособлигаций, однако сейчас ситуация поменялась, т.к. на активы влияют противоречивые факторы, отмечают аналитики.

На динамку американской валюты в большей степени оказывают влияние ужесточение политики международных центробанков, в то время как рост доходности облигаций США поддерживается ожиданиями повышения ставки ФРС в текущем году.

"Мы, возможно, находимся посреди смены режима - в ситуации, когда доллар снижается, а доходность бондов растет на фоне опасений расширения дефицита (бюджета - ред.) и девальвации валюты", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора по стратегиям валютных торгов в BK Asset Management Бориса Шлоссберга.