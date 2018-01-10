Британский индекс FTSE 100 вырос на укреплении банковского сектора

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, однако британский индекс FTSE 100 вырос благодаря укреплению банковского сектора, свидетельствуют данные бирж.

Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 0,23%, до 7748,51 пункта, французский CAC 40 - снизился на 0,35%, до 5504,68 пункта, немецкий DAX - на 0,78%, до 13281,34 пункта.

Увеличение британского индекса вызвано ростом акций учреждений банковского сектора, который добавил индексу FTSE 100 37 пунктов, отмечает агентство Рейтер. Так, бумаги Royal Bank of Scotland в ходе торгов подорожали на 4,6%, HSBC - на 3,81%, Standard Chartered - на 3,27%.

"Мы думаем, что акции британских банков будут расти, несмотря на неопределенность (в Великобритании - ред.), только потому, что сейчас они недооценены", - приводит агентство мнение трейдера Berkeley Capital Джона Мура (John Moore).

В то же время инвесторы обратили внимание на данные статистики. По данным национального статистического бюро Великобритании, объем промышленного производства в стране в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем, а в годовом выражении вырос на 2,5%. Месячная динамика совпала с прогнозами аналитиков. В годовом исчислении эксперты ожидали роста показателя на 1,8%.

Кроме того, объем промышленного производства во Франции в ноябре снизился на 0,5% в месячном выражении после падения на 1,7% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0,4%.