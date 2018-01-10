Биткоин дешевеет из-за недоверия трейдеров к нему и интереса к другим криптовалютам

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет из-за интереса инвесторов к альтернативным криптовалютам, а также на заявлениях регуляторов разных стран о "ненадежности" биткоина, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.56 мск биткоин дешевел на 1,92%, до 14,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 2,97%, до 14,38 тысячи долларов, на GDAX - на 2,71%, до 14,43 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин незначительно дорожал - на 0,53%, до 14,5 тысячи долларов.

Что касается других, альтернативных криптовалют, то Ethereum, дорожала на 7,21%, до 1,3 тысячи долларов, Ripple - дешевела на 12,16%, до 1,3 доллара, Bitcoin Cash - дорожала на 11,69%, до 2,01 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 728,5 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка криптовалют.

Регуляторы разных стран по-прежнему с недоверием относятся к криптовалютам. Так, ранее в среду ЦБ Ирана предостерег граждан от инвестирования в криптовалюты, в частности в биткоин. "В мире нет центрального банка, который бы гарантировал биткоин", - заявил глава регулятора Валиолла Сеиф (Valiollah Seif). Кроме того, СМИ сообщали о намерениях властей Китая регулировать объемы майнинга.

Трейдеры также отыгрывают новости о запуске криптовалюты для фотографов KodakCoin и собственной блокчейн-платформы американской компанией-производителем фотооборудования Kodak. После объявления этого сообщения бумаги компании подорожали на 119%. В ходе торгов среды акции Kodak растут на 72%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.