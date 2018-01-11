FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на внутренних новостях


Рынки / Индексы

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленной динамикой индексов на новостях из Китая и Австралии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3425,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1953,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,12%, до 31109,83 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,33%, до 23710,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,48% до 6067,6 пункта, корейский KOSPI - на 0,47%, до 2487,91 пункта.

В четверг государственное управление по валютному контролю КНР опровергло появившиеся в среду сообщения в СМИ о планах страны сократить покупки гособлигаций США. В среду после появления данных сообщений курс доллара снизился к мировым валютам, также снизились основные фондовые индексы США. Китай является крупнейшим держателем американского госдолга.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления премьера КНР Ли Кэцяна, по словам которого экономика страны выросла в 2017 году предположительно на 6,9% в то время, как годом ранее был зафиксирован рост на 6,7%.

В Австралии инвесторы обратили внимание на внутренние статданные. В частности, объем розничных продаж в стране вырос в ноябре на 1,2% по сравнению с октябрем, когда рост показателя составлял всего 0,5%. Аналитики ждали увеличения в ноябре на 0,4%.

В то же время хорошая статистика снизила ожидания поддерживающих мер со стороны центробанка Австралии. "Все ожидания того, что Резервный банк Австралии может понизить процентные ставки для стимулирования экономики, исчезли", - заявил агентству MarketWatch аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ