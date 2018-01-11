Биржи АТР закрылись разнонаправленно на внутренних новостях

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленной динамикой индексов на новостях из Китая и Австралии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3425,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1953,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,12%, до 31109,83 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,33%, до 23710,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,48% до 6067,6 пункта, корейский KOSPI - на 0,47%, до 2487,91 пункта.

В четверг государственное управление по валютному контролю КНР опровергло появившиеся в среду сообщения в СМИ о планах страны сократить покупки гособлигаций США. В среду после появления данных сообщений курс доллара снизился к мировым валютам, также снизились основные фондовые индексы США. Китай является крупнейшим держателем американского госдолга.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления премьера КНР Ли Кэцяна, по словам которого экономика страны выросла в 2017 году предположительно на 6,9% в то время, как годом ранее был зафиксирован рост на 6,7%.

В Австралии инвесторы обратили внимание на внутренние статданные. В частности, объем розничных продаж в стране вырос в ноябре на 1,2% по сравнению с октябрем, когда рост показателя составлял всего 0,5%. Аналитики ждали увеличения в ноябре на 0,4%.

В то же время хорошая статистика снизила ожидания поддерживающих мер со стороны центробанка Австралии. "Все ожидания того, что Резервный банк Австралии может понизить процентные ставки для стимулирования экономики, исчезли", - заявил агентству MarketWatch аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner).