Рубль слабо прибавляет к доллару и евро, решение Минфина сдерживает темпы роста

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Рубль слабо растет к доллару и евро, отыгрывая решение Минфина о наращивании покупок валюты в январе, отмечают трейдеры.

Закрепление рынка нефти выше 69 долларов за баррель и стабильность рубля к доллару ведет рублевую цену барреля "черного золота" к новым многолетним максимумам – в район 3,95 тысячи рублей, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.40 мск снижался на 2 копейки - до 57,01 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 68,1 рубля.

МИНФИН ДОБАВИЛ ДАВЛЕНИЯ НА РУБЛЬ

Курс рубля против доллара днем мало менялся, стабилизируясь после уверенного роста в начале года. При этом евро слегка сползает на фоне некоторого ослабления европейской валюты на форексе.

Легкий негатив на рынок принесли сообщения Минфина РФ о том, что он нарастит объемы покупки валюты до рекордных с начала пополнения резервов в феврале прошлого года. Минфин с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,1 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей. Предыдущий рекордный показатель декабря 2017 года составлял 12,7 миллиарда рублей ежедневных операций, а совокупный объем за месяц равнялся 203,9 миллиарда рублей.

Это мешает валюте РФ расти, несмотря на закрепление рынка нефти выше 69 долларов за баррель марки Brent, говорят эксперты.

Участники рынка "черного золота" отыгрывают повышение управлением энергетической информации минэнерго США (EIA) прогноза стоимости средней цены барреля Brent в 2018 году до 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средней цены WTI – до 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель).

В итоге рубль продолжает отставать в росте от нефти против доллара, что выливается в обновление рублевой ценой "черного золота" рекордно высоких за несколько лет отметок – теперь уже выше 3,95 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем снижаются в пределах 0,25% к рублю.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на сохраняющийся оптимизм на сырьевом рынке, динамика рубля остается сдержанной на фоне решений Минфина нарастить покупки валюты в январе, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

Решение Минфина о рекордно высоких покупках валюты должно помочь сдержать укрепление рубля, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

На этом фоне пара USD/RUB сегодня может удержаться у отметки 57, оценил он.