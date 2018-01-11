Доллар продолжает дорожать после опровержения планов КНР по облигациям США

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Доллар продолжает дорожать к мировым валютам в четверг днем после того, как власти КНР опровергли сообщения СМИ о планах страны сократить выкуп казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1943 доллара за евро против 1,1949 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 111,64 иены за доллар со 111,43 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08% - до 92,43 пункта.

В среду доллар оказался под давлением после того, как агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов.

В четверг Государственное управление по валютному контролю КНР назвало эти сообщения СМИ недостоверными. Ведомство указало, что, вероятно, в сообщении цитировали недостоверный источник, или, возможно, это ложная новость. Китай является одним из ключевых держателей долга США, объем его вложений составляет 1,2 триллиона долларов.

Курс евро при этом поддерживается позитивной статистикой по региону. Так, объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1% в месячном выражении и на 3,2% в годовом. Прогноз предполагал, что показатель увеличился на 0,8% к октябрю и на 3% в годовом исчислении.

Теперь рынок ожидает данных по инфляции в США в декабре, статистика будет опубликована в пятницу. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.