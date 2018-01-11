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Минфин заявил, что ЦБ против идеи разрешить торговлю криптовалютами на биржах


Рынки / Валюта

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Банк России выступает против предложения Минфина разрешить торговлю криптовалютами на биржах, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"ЦБ РФ не поддерживает регулирование торговли криптовалютами. Наши предложения легализовать торговлю криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает", - сказал Моисеев.

Он добавил, что у Минфина есть разные варианты критериев отбора бирж, на которых могли бы быть разрешены торги криптовалютами. Детали замминистра не раскрыл, отметив лишь: "Там есть разные варианты, в том числе географические".

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Криптовалюты

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