Рынок акций РФ вырос на дорогой нефти шестой рабочий день подряд с начала года

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию среды вырос шестой торговый день подряд в этом году, отыгрывая динамику нефтяных котировок, нацелившихся на уровень 70 долларов за баррель.

Акции "Роснефти" ROSN(+2,3%) сменили бумаги "Газпрома" GAZP(+0,8%) на посту лидера роста.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,64%, до 2246,45 пункта, индекс РТС - на 1,14%, до 1248,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в среду продолжил расти – уже шестой торговый день подряд в этом году. Таким образом, все сессии 2018 года он пока заканчивал ростом по индексам.

Закрепление рынка нефти выше уровня 69 долларов за баррель сорта Brent поддерживало спрос на российские активы.

Кроме данных о снижении запасов нефти в США поддержка нефтяным котировкам пришла от сообщений о намерении Норвегии сократить добычу нефти и газа в 2018 году до 1,55 миллиона баррелей в день (90,2 миллиона кубометров) против 1,59 миллиона баррелей в день (92 миллиона кубометров) в 2017 году.

В лидерах роста – сменившие "Газпром" (+0,8%) бумаги "Роснефти" (+2,3%) и акции ее дочерней "Башнефти" BANE(+2,5% - префы и +5,1% - обыкновенные акции). Похоже, инвесторы отыгрывают намерение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ 15 января рассмотреть жалобу "Роснефти" на условия аукциона "Алросы" ALRS по продаже газовых активов, отмечают эксперты.

Кроме того, возможно, инвесторы предполагают, что средства, полученные от АФК "Система" AFKS по выигранному компаниями делу, могут быть частично распределены между акционерами, добавляет София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

Кроме того, префы "Татнефти" TATN выросли на 2,5%, акции МТС MTSS– на 3%, НМТП – на 2%.

Снизились же в цене, в частности, бумаги "Уралкалия" (–2,2%), "Интер РАО" IRAO(–1,5%), "Аэрофлота" AFLT(–0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Похожая по продолжительности фаза роста рынка акций РФ наблюдалась в последний раз в конце августа 2017 года, но тогда волатильность была в разы ниже, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Индекс Мосбиржи ставит себе целью подняться к 2250 пунктам, судя биржевым настроениям. Однако помешать может все, что угодно: от заметной перекупленности до изменения внешней конъюнктуры", - добавляет она.

После нескольких сессий роста подряд возрастают шансы на коррекцию рынка, считает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Ее ближайшей целью может стать отметка 2211,4 по индексу Мосбиржи. К тому же не исключена коррекция нефти вниз, что также окажет умеренное давление на российский фондовый рынок", - добавила она.

"Сессия пятницы для рублевого индикатора пройдет в границах отметок 2220-2245 пунктов, для индекса РТС - в диапазоне 1235-1245 пунктов. Вполне возможно, что завтра покупатели захотят зафиксировать прибыль", - предполагает Бодрова.