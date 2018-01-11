FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евро дорожает к доллару на сведениях из протокола заседания ЕЦБ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Курс евро к доллару растет, поскольку инвесторы отыгрывают данные протокола декабрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.18 мск курс евро к доллару рос до 1,2041 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1947 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 111,07 иены за доллар со 111,44 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,51%, до 91,86 пункта.

Динамика курса евро оказалась под влиянием публикации материалов последнего заседания ЕЦБ, согласно которому регулятор может изменить свою риторику в начале 2018 года.

Как следует из протокола, руководство ЕЦБ готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,5 триллиона евро в месяц, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора.

"Сегодняшний протокол является самым ярким свидетельством того, что члены совета управляющих (ЕЦБ - ред.) начинают принимать во внимание ускорение восстановления еврозоны", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика Monex Europe Ранко Бериха (Ranko Berich).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ