События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

14:00 RUB ВВП (г/г) 1% 1,6% (прогноз)

RUB ЛУКОЙЛ - СД (предварительные итоги за 2017, задачи на 2018 по исполнению программы стратегического развития группы на период 2018-2027)