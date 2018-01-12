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Европейские биржи растут вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в пятницу, поддерживая оптимизм на американских биржевых площадках, зафиксированный накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,10%, до 7770,78 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,04%, до 5490,77 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 13248,92 пункта.

По итогам торгов четверга фондовые индексы в США выросли до новых рекордно высоких отметок в ожидании начала сезона корпоративной отчетности. Так, в пятницу опубликуют свои отчеты J.P. Morgan Chase, Black Rock и Wells Fargo.

На настроения участников торгов определенное влияние оказала статистика из Франции.

Так, до открытия торгов стало известно, что, по окончательным данным, потребительские цены в стране в декабре выросли на 1,2% в годовом выражении. Предварительные данные указывали на ускорение инфляции до 1,3%, и аналитики не ожидали их пересмотра. Рост потребительских цен в стране в месячном выражении составил 0,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

В то же время инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, накануне вечером французский концерн Kering объявил о распределении 70% акций принадлежащего ему бренда Puma среди своих акционеров, сохранив за собой 16% акций компании. На фоне данных сообщений акции Puma дешевеют в пятницу более чем на 13%.

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