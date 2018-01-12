Рубль корректируется вниз к доллару и евро на динамике нефтяных котировок

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу слабо снижается по отношению к доллару и более ощутимо - к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,21 доллара, отмечают трейдеры.

Неспособность рынка нефти закрепиться на уровне 70 долларов за баррель поддержала коррекцию рубля вниз, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск рос на 10 копеек, до 56,53 рубля, курс евро - на 67 копеек и равнялся 68,53 рубля.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ НА ОТКАТЕ НЕФТИ

Курс рубля против доллара и в большей степени к евро днем снижался, корректируясь после предыдущего роста.

Так, накануне вечером доллар обновил минимум с июня, а евро оставался около минимумов с начала ноября. Американская валюта с начала года потеряла уже более 1 рубля, а евро – около 1,5 рублей.

Но попытки рынка нефти закрепиться сегодня выше ключевого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent пока оказались безуспешными. Нефтяные котировки откатились в район 69 долларов. Это поддержало и сползание рубля против основных резервных валют.

Рублевая цена "черного золота" также откатилась вниз на 50 рублей от рекордно высоких за несколько лет отметок – в район 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем росли на 0,2-1% к рублю.

ПРОГНОЗЫ

Участники рынка никак не отреагировали на сообщение Минфина о рекордных покупках валюты в январе, что вселяет некоторый оптимизм относительно краткосрочной траектории рубля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Тем не менее, сезонные колебания текущего счета останутся основным вызовом в среднесрочной перспективе, добавил он.

В январе Минфин купит рекордные 4,5 миллиарда долларов на валютном рынке, однако профицит текущего счета составит 10 миллиардов долларов, что является фактором поддержки для рубля в ближайшее время, также полагают аналитики Газпромбанка.

Сезонность платежного баланса указывает на то, что вероятная зона риска для рубля – май-август, оценивают в банке.