FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цена на золото растет до максимума за 4 месяца на ослаблении доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Золото дорожает до максимума с сентября на фоне ослабления курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,4 доллара, или на 0,7%, до 1344,3 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель достигал максимума с начала сентября в 1344,9 доллара за унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,57%, до 17,41 доллара за унцию.

Снижение курса доллара к мировым валютам, в том числе к евро и иене, до минимума за три года поддерживает стоимость золота. Такая динамика обусловлена удорожанием евро и иены после публикации протокола Европейского центрального банка (ЕЦБ) и на комментариях правительства Японии о восстановлении экономики страны.

Согласно протоколу последнего заседания ЕЦБ, регулятор готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ. А глава ЦБ Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил решимость центрального банка поддерживать масштабную программу монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня в 2%.

В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается сейчас на 0,25%, до 90,69 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ