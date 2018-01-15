Китайский юань вырос против доллара до 2-летнего максимума

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. На континентальном рынке Китая юань вырос против доллара США до 2-летнего максимума, хотя Пекин ослабил регулирование, направленное на поддержку своей валюты, сообщает Dow Jones.

В понедельник утром Народный банк Китая повысил срединный курс юаня к доллару до максимума за три месяца. Юань может отклоняться от этого курса не более чем на 2% вверх или вниз.

Юань вырос к доллару на 0,6%, и пара доллар/юань опустилась до минимума с декабря 2015 года 6,4230. В Гонконге, где юань торгуется свободно и круглосуточно, юань укрепился к доллару на 0,3%, пара опустилась до 6,4314.

В последние несколько месяцев центральный банк Китая ослабил меры, направленные на поддержку юаня, но это не смогло остановить рост юаня против доллара, так как инвесторы ожидают роста дефицита бюджета США в результате налоговой реформы.

Другие азиатские валюты достигли многолетних максимумов против доллара США или приблизились к ним. Индекс доллара ICE, отражающий стоимость доллара США относительно корзины из шести других валют, снизился на 0,2%, после того как в пятницу достиг минимума более чем за три года.

Рост юаня в основном обусловлен ослаблением доллара, сказал аналитик Standard Chartered Эрик Робертсен. По его словам, судя по динамике юаня после ослабления поддержки со стороны центрального банка, видимо, существует "некоторое сопротивление", которое удерживает пару доллар/юань ниже 6,5.

В четверг выйдут данные по ВВП Китая за 4-й квартал, которые окажут воздействие на динамику юаня.