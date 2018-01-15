Цена на медь растет почти на 2% на удешевлении доллара и экономическом позитиве в Китае

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Медь в понедельник утром заметно поднимается в цене на фоне ослабления доллара к основным мировым валютам и после выхода данных о значительном росте импорта в Китай, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,92% - до 3,285 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца опустилась на 0,43%, до 7110 долларов за тонну, алюминия - выросла на 1,77%, до 2214 долларов за тонну, цинка - снизилась на 0,07%, до 3383,5 доллара за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается при этом на 0,31%, до 90,69 пункта. Это связано с публикацией протокола ЕЦБ и комментариями правительства Японии о восстановлении экономики, что поддержало евро и иену. Удешевление доллара позитивно сказывается на стоимости меди, делая ее дешевле и привлекательнее для держателей иностранных валют.

Цены на металл также поддержаны устойчивым спросом в Китае, считают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер. На него приходится около 40% мирового спроса на медь. Большая часть этого объема используется в производственных и строительных отраслях.

В пятницу государственное статистическое бюро Китая сообщило, что экспорт страны по итогам 2017 года показал максимальные темпы роста с 2013 года - на 7,9%, до 2,26 триллиона долларов. При этом импорт продемонстрировал еще более лучший результат, показав рекорд по динамике с 2011 года, поднявшись на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов.