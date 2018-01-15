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События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 января


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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
 USDСША - День Мартина Лютера Кинга - выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
13:00 EURЕврозона - Сальдо торгового баланса (ноябрь)18,9 млрд евро

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBСбербанк - финансовая отчетность по РСБУ за декабрь 2017
RUBПолюс - операционные результаты за 4кв2017
RUBГруппа Эталон - операционные результаты за 4кв2017
RUBГазпром - СД (изменения в действующую программу отчуждения непрофильных активов)
RUBРоснефть - ФАС рассмотрит жалобу Роснефти на условия аукциона по продаже газовых активов АК АЛРОСА
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