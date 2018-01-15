События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 января

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США - День Мартина Лютера Кинга - выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
|13:00
|EUR
|Еврозона - Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|18,9 млрд евро
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Сбербанк - финансовая отчетность по РСБУ за декабрь 2017
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|Полюс - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Группа Эталон - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Газпром - СД (изменения в действующую программу отчуждения непрофильных активов)
|RUB
|Роснефть - ФАС рассмотрит жалобу Роснефти на условия аукциона по продаже газовых активов АК АЛРОСА