Европейские биржи снижаются на новостях компаний

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне корпоративных новостей из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,04%, до 7775,72 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 5502,21 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 13206,56 пункта.

В центре внимания инвесторов оказались новости от британской строительной компании Carillion, которая приняла решение о запуске процедуры ликвидации после того, как переговоры с ключевыми акционерами относительно возможностей по сокращению долговой нагрузки и укрепления баланса не принесли результатов. После данного сообщения торги акциями компании на бирже Великобритании были приостановлены.

"На данном этапе не понятно, какие будут последствия от ликвидации Carillion, как с точки зрения влияния на строительную отрасль, так и на экономику в целом", - считает глава инвестиционного подразделения Interactive Investor Ребекка О'Кифф (Rebecca O'Keeffe), которую цитирует агентство MarketWatch. Эксперт также отметила огромную неопределенность, которая затрагивает десятки тысяч сотрудников Carillion и другие компании, напрямую зависящие от нее.

Участники торгов также обратили внимание на внутренние макроэкономические новости. В первые часы торгов стало известно, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре составил 26,3 миллиарда евро против показателя октября в 18,9 миллиарда евро. Аналитики ожидали, что профицит вырос до 22,4 миллиарда евро.