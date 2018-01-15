Рубль вечером снижался к евро и рос к доллару на противоречивых сигналах

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером терял к евро и рос к доллару, отыгрывая укрепление европейской валюты на форекс в район 1,225 доллара.

Стремление нефтяных котировок в район 70 долларов за баррель поддерживает курс валюты РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.32 мск снижался на 0,24 рубля - до 56,41 рубля, курс евро рос на 0,2 рубля, до 69,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ В КОРЗИНЕ

Курс рубля на внутреннем валютном рынке вечером отыгрывал динамику форекс, на котором евро закрепляется в районе уровня 1,225 доллара. Это вылилось в его укрепление против рубля, доллар примерно на столько же снижался к валюте РФ. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом практически не менялась.

Определенное давление на рубль оказывали данные о росте в 2017 году импорта в РФ из дальнего зарубежья по сравнению с 2016 годом на 24,3%, до 202,3 миллиарда долларов.

В то же время, стоимость барреля нефти марки Brent пытается вернуться на уровень 70 долларов. Это поддерживает курс рубля.

Данные по динамике международных резервов РФ в 2017 году также умеренно позитивны. Они выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составили 432,7 миллиарда долларов.

В целом, рублевая цена "черного золота" к вечеру остается около уровня 3,95 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,3-0,4% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль в начале недели продолжает укрепление к доллару и держит курс на "круглую" отметку в 56 против доллара, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"В случае ее пробития целью пары доллар/рубль станет минимум апреля 2017 года, расположенный в районе 55,7. Пара евро/рубль после закрепления выше отметки 68,9 может продолжить рост к 69,9", - добавила она.

В январе сальдо счета текущих операций экономики РФ может достичь 20 миллиардов долларов, что заметно превышает объем интервенций Минфина (около 4,4 миллиарда), остальное может быть направлено на выплаты по внешнему долгу (в январе погашается около 4 миллиардов без учета внутригрупповой задолженности) и пополнение ликвидной позиции банков, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

"По мере восстановления уровня ликвидности (благодаря высоким ценам на нефть и сезонно высокому сальдо счета текущих операций) в первом квартале мы ожидаем снижения стоимости валютной ликвидности. В то же время мы не ожидаем заметного укрепления рубля от текущих уровней к доллару и снижения рублевой цены нефти, что обусловлено главным образом интервенциями Минфина в рамках вступившего с 1 января в силу нового бюджетного правила, а также повышения долларовых процентных ставок", - говорят в Райффайзенбанке.