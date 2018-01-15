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Shell купит почти 44% акций в Silicon Ranch, занимающейся солнечной энергетикой в США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Англо-голландская Royal Dutch Shell подписала соглашение о приобретении 43,83% акций в Silicon Ranch Corporation (Silicon Ranch), говорится в сообщении компании.

Общая стоимость сделки оценивается в диапазоне от 193 до 217 миллионов долларов, при условии, что Silicon Ranch "достигнет заранее определенных этапов (по сделке - ред.)", - говорится в сообщении. Планируется, что сделка будет завершена в первом квартале 2018 года.

Silicon Ranch Corporation - американская компания, которая занимается разработкой, а также является оператором солнечных энергетических установок в США. Портфель энергетических проектов и разработок команды Silicon Ranch оценивается в примерно 1,9 гигаватт мощности. При этом в результате сделки на долю Shell будет приходиться 880 мегаватт мощности в уже действующих или запланированных проектах.

Как следует из сообщения компании, данная инвестиция проводится в рамках стратегии Shell по Новой энергетике (New Energies strategy), нацеленной на развитие малоуглеродных источников энергии.

Согласно отдельному соглашению, Shell сможет после 2021 года увеличить долю собственности в Silicon Ranch.

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