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Биржи Европы закрылись снижением из-за удешевления "циклических" акций


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в понедельник завершили торги снижением, вслед за динамикой так называемых "циклических" акций, стоимость которых чувствительна к темпам развития экономики и бизнес-циклам, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,12%, до 7769,14 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 13200,51 пункта, французский CAC 40 - на 0,13%, до 5509,69 пункта.

Несмотря на то что общеевропейский индекс STOXX начал 2018 год значительным ростом и держится на уровне, близком к максимуму августа 2015 года, слабая динамика акций компаний энергетического и банковского секторов все еще удерживает индикатор в "красной зоне". При этом на торги в понедельник дополнительное давление оказывал укрепившийся евро.

"Европейские фондовые биржи были в ударе в начале 2018 года, и мы наблюдали (в понедельник - ред.) какую-то форму отката", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Ocean Capital Group Джонатана Роя (Jonathan Roy).

Бумаги немецкого ритейлера Metro подешевели на 1,8% после публикации корректировочного отчета о продажах. Компания сообщила, что на российском рынке темпы продаж замедлились в четвертом квартале.

"Российский рынок, вероятно, будет катализатором всех переоценок стоимости, и пока что на этом фронте не видно никаких признаков прогресса", - цитирует агентство аналитика Raymond James.

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