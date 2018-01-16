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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после его удешевления днем ранее


Рынки / Валюта

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к иене и евро демонстрирует разнонаправленную динамику во вторник утром, евро колеблется после рекордного роста днем ранее, инвесторы ожидают статистику по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2266 доллара за евро против 1,2264 доллара на предыдущих торгах, при этом ранее в ходе торгов показатель снижался. Курс доллара к иене увеличивался до 110,92 иены за доллар со 110,53 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос всего на 0,01% - до 90,47 пункта.

После рекордного роста евро к доллару торгуется разнонаправленно во вторник. Оптимизм инвесторов был вызван ожиданием того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики центробанка. Об этом следует из протокола последнего заседания регулятора.

Поддерживался курс евро и позитивными данными статистик этого года. Так, показатели по индексу деловой активности региона в декабре, промышленного производства в ноябре и данные торгового баланса также в ноябре превзошли прогнозы аналитиков.

"Рынки продолжат эту тенденцию", - приводит агентство Рейтер слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), имея в виду недавний рост евро.

Позднее инвесторы ожидают статистику из Германии и Великобритании по инфляции в этих странах. Эксперты прогнозируют, что в Германии показатель в декабре по окончательной оценке совпал с предварительной и составил 1,7% в годовом выражении и 0,6% в месячном. Для Великобритании аналитики ожидают, что в годовом выражении инфляция в стране в декабре замедлилась до 3% с 3,1% месяцем ранее, а в месячном - ускорилась до 0,4% с 0,3% в ноябре.

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