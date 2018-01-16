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Золото дорожает, отыгрывая снижение курса доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Золото растет в цене во вторник утром, отыгрывая снижение курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 6 долларов, или на 0,45% - до 1340,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,22% - до 17,36 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% - до 90,47 пункта.

Золото дорожает до максимальных значений с сентября 2017 года, в то время как индекс доллара торгуется вблизи минимальных уровней с 2015 года.

Снижение курса доллара связано с сообщениями регуляторов еврозоны и Японии. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится в 2018 году свернуть программу скупки облигаций, а глава ЦБ Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил решимость регулятора поддерживать масштабную программу монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня в 2%.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

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