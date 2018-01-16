Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 16 января

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,20%
|1,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,60%
|0,60%
|12:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,40%
|0,40%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,30%
|0,40%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|3,10%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь)
|1,80%
|0,40%
|16:30
|USD
|США - Индекс производственной активности NY Empire State (январь)
|18
|18
|USD
|США - CitiGroup - прибыль за финанс. 4кв2017
|3,348 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Полюс - операционные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Группа ЛСР - операционные результаты за 4кв2017