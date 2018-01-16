Европейские биржи растут на оптимизме в Азии и внутренней статистике

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне роста на биржах Азии и при поддержке статданных из Германии и Великобритании, которые оправдали прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,01%, до 7769,56, пункта, французский CAC 40 - на 0,16%, до 5520,37 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 13249,23 пункта.

Поддержку настроениям европейских инвесторов оказывает оптимизм на азиатских площадках, которые во вторник закрылись преимущественным ростом индексов.

Участники торгов также обратили внимание на статистику Германии и Великобритании. В частности, до открытия торгов стало известно, что инфляция в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке составила 1,7%. В месячном выражении инфляция оказалась на уровне 0,6%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков.

Бюро национальной статистики Великобритании сообщило в свою очередь, что инфляция в стране в декабре 2017 года в годовом выражении составила 3%, а в месячном - 0,4%, что полностью совпало с прогнозами экспертов.

"Несмотря на рост нефтяных цен, мы ожидаем, что общее инфляционное давление в Великобритании будет ослабевать в текущем году, поскольку цены на продовольствие достигли пиковых значений, а курс британского фунта стабилизировался в последние месяцы", - отмечается в обзоре экспертов Danske Bank, имеющемся в распоряжении РИА Новости.