Рубль снижается к доллару и растет к евро на нефти по $69,5

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и растет к евро, отыгрывая легкую коррекцию европейской валюты на форексе в район отметки 1,22 доллара, отмечают трейдеры.

Словесные интервенции министра финансов РФ Антона Силуанова поддерживают курс рубля против бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск рос на 0,15 рубля - до 56,45 рубля, курс евро снижался на 0,28 рубля, до 68,92 рубля.

РУБЛЬ ПОСЛУШАЛ СИЛУАНОВА

Курс рубля против доллара снижается и растет к евро, продолжая отыгрывать динамику рынка форекс. Европейская валюта слегка снижается в направлении уровня 1,22 доллара.

Стоимость нефти сползает с психологически значимого уровня 70 долларов за баррель, что не дает расти курсу рубля к доллару. Впрочем, мировые нефтяные цены сохраняются возле максимумов за три года на фоне поддержки со стороны сокращения добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, отмечают эксперты.

Поддержка рублю пришла от словесных интервенций главы Минфина Антона Силуанова.

Текущее укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ, заявил он. Минфин РФ в 2018 году при благоприятной нефтяной конъюнктуре пополнит резервы на 3% ВВП, добавил министр.

Рублевая цена "черного золота" остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро днем менялись разнонаправленно на 0,3-0,4% к рублю.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг перспектив ужесточения санкций, участники рынка продолжают уверенно смотреть в сторону укрепления рубля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. На 9 января количество чистых спекулятивных длинных позиций (открытых в расчете на рост рубля) достигло максимума с декабря 2016 года (25,9 тысячи контрактов), отметил он.

"С возобновлением активности сегодня рубль имеет все шансы закрепиться вблизи отметки 56 против доллара, отыгрывая высокие цены на нефть в отсутствие важной статистики в ключевых странах", - сказал Кошелев.

Держать короткие позиции по рублю в условиях уверенного роста цены сорта Brent выше 70 долларов за баррель весьма затруднительно, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

Вполне возможно, что пара USD/RUB в ближайшее время будет двигаться к отметке 56, оценил он.