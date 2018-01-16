Нефть перешла к удешевлению, рынок ожидает данных о ее запасах в США

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к коррекционному снижению после того, как ранее поднялись до рекордов 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,35%, до 69,31 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,65%, до 63,88 доллара за баррель.

"Ралли было вызвано, прежде всего, сильными факторами: уверенным ростом спроса и ускорением высокой приверженности стран ОПЕК условиям договоренностей (об ограничении добычи - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Теперь рынок ожидает выхода статистики ее запасов в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои данные в среду, минэнерго страны - в четверг. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели опустились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 415,6 миллиона баррелей.