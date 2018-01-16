FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть перешла к удешевлению, рынок ожидает данных о ее запасах в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к коррекционному снижению после того, как ранее поднялись до рекордов 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,35%, до 69,31 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,65%, до 63,88 доллара за баррель.

"Ралли было вызвано, прежде всего, сильными факторами: уверенным ростом спроса и ускорением высокой приверженности стран ОПЕК условиям договоренностей (об ограничении добычи - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Теперь рынок ожидает выхода статистики ее запасов в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои данные в среду, минэнерго страны - в четверг. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели опустились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 415,6 миллиона баррелей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ