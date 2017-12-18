Рынок акций РФ во вторник корректируется после уверенного роста с начала года

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник снижается по основным индексам в рамках коррекции.

Оба биржевых индикатора отступили вниз от локальных максимумов, достигнутых в результате уверенного роста с начала года, отмечают эксперты.

К 16.55 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,5% до 2251 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,7%, до 1256 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рынок акций РФ во вторник уверенно корректировался вниз с самого утра - после активного роста на протяжении всех предыдущих торговых сессий этого года.

Так, индекс Мосбиржи накануне обновил максимум за год, а аналогичный индикатор РТС – с лета 2014 года. При этом первый индикатор приближался к обновлению исторического максимума в районе 2300 пунктов.

Однако пока стоимость нефти не закрепилась на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель, быки не спешат штурмовать эти уровни.

В итоге котировки акций преимущественно сползают вниз сегодня.

Так, бумаги "Аэрофлота" AFLT дешевеют на 3,9%, "Норникеля" – на 2,5%, "Магнита" MGNT– на 2,5%, ММК – на 2,5%, НЛМК – на 2,2% на фоне падения цен на никель на 4%.

Растут акции "Ростелекома" RTKM– на 3,6%. Телекоммуникационная компания прекратила переговоры о покупке "Акадо". Основной акционер "Акадо" - "Ренова" - оценивала этот актив в августе 2017 года в 32 миллиарда рублей без учета долга, или порядка 519 миллионов долларов. Дорожают также акции ДВМП – на 4,4%, "Полюса" – на 2,1%, "Газпрома" GAZP– на 1,3%, "Дикси" – на 1,2%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Мосбиржи начинает намекать на первые признаки разворота и будущую коррекцию вниз, оценивают аналитики "Финама".

"Индексу практически удалось достичь исторических максимумов, которые были установлены около года назад, и теперь от тех же отметок начались продажи. Ближайший уровень поддержки и ближайшие цели коррекции находятся на отметке 2160 пунктов по индексу Мосбиржи - почти на 100 пунктов ниже годового максимума", - полагают в "Финаме"

Российский рынок завершит день с потерями, коррекция вниз рынка нефти и промышленных металлов явно не внушает оптимизма бумагам нефтяников и металлургов, добавил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".