Рубль вечером слегка снижался к доллару и рос к евро, бивалютная корзина стабильна

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка снижается к доллару и растет к евро, отыгрывая коррекционное сползание европейской валюты на форекс в район 1,22 доллара.

Словесные интервенции поддержали курс валюты РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 9 копеек - до 56,41 рубля, курс евро снижался на 26 копеек - до 68,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРЗИНА СТАБИЛЬНА

Закрепление евро на форекс в районе 1,225 доллара вылилось в ослабление европейской валюты к рублю. При этом доллар незначительно повышается к валюте РФ. В результате бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) практически не меняется.

Стоимость нефти пока не может закрепиться на ключевой отметке 70 долларов за баррель, и это несколько ослабило позиции рубля.

В то же время словесные интервенции помогают российской валюте. Так, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ. Минфин РФ в 2018 году при благоприятной нефтяной конъюнктуре пополнит резервы на 3% ВВП, добавил министр.

Кроме того, замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что Минфин подготовил законопроект об отмене всех действующих в РФ валютных ограничений и обсуждает его с профильными ведомствами. В частности, Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах российских граждан.

Наконец, позитивом для рубля стало заявление посла США в России Джона Хантсмана о том, что публикация так называемого "кремлевского доклада" в США, который может быть выпущен к 29 января, не означает автоматического введения новых санкций против РФ, в частности, в отношении госдолга страны.

На этом фоне рублевая цена "черного золота" к вечеру остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером менялись к рублю разнонаправленно в пределах 0,4%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль остается в довольно узком диапазоне, ограниченном отметками 56,2-56,6 рубля, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль в последние дни демонстрирует волатильность и готова опуститься ниже важной поддержки 68,9, преодоление которой может предвещать пробой вниз отметки 68. Обе пары в среднесрочной перспективе остаются склонны к снижению", - оценила она.

Рубль, несмотря ни на что, держится относительно стабильно в районе 56,4 к доллару; цены на нефть сдерживают рост, равно как и укрепление доллара на мировом рынке, рассуждает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

Но при этом подготовка к налоговому периоду уже оказывает российской валюте умеренную поддержку, добавила она.