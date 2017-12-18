Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексам

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию вторника снизился по индексам в рамках коррекции.

В лидерах снижения металлургические компании на фоне слабой конъюнктуры рынка металлов.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,16% - до 2257,89 пункта, индекс РТС - на 0,25%, до 1261,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в вторник скорректировался вниз после череды обновления локальных максимумов на протяжении нескольких торговых сессий подряд.

Близость психологически значимых уровней сопротивления обусловила начало фиксации прибыли инвесторами. Так индекс Мосбиржи приблизился накануне к историческому максимуму в районе 2300 пунктов, а индекс РТС – к 1300 пунктам - максимуму с лета 2014 года.

При этом неспособность стоимости нефти закрепиться на уровне 70 долларов за баррель поддержала коррекцию.

Бумаги "Аэрофлота" AFLT подешевели на 4%, "Магнита" MGNT– на 2,7%. Акции "Норникеля" упали в цене на 3,2%, ММК – на 2,4%, НЛМК – на 1,1% на фоне падения цен на никель на 4%.

Выросли акции "Ростелекома" RTKM– на 2,2%. Телекоммуникационная компания прекратила переговоры о покупке "Акадо". Основной акционер "Акадо" - "Ренова" - оценивала этот актив в августе 2017 года в 32 миллиарда рублей без учета долга, или порядка 519 миллионов долларов. Подорожали также акции ДВМП – на 4,9%, "Полюса" – на 2,4%, "Газпрома" GAZP– на 1,6%, "Дикси" – на 2,5%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная техническая картина, оценивает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"При этом ближайшим сопротивлением для рынка выступают годовые максимумы, установленные в районе 2300 пунктов. Из поддержек стоит выделить уровень 2150 пунктов", - добавил он.

Если ситуация на рынках коренным образом не изменится и нефть продолжит снижение, индекс Мосбиржи может продолжать краткосрочное снижение в район уровня 2230, оценила Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Однако поводов для решительного падения нет. Вполне возможно, что уже к концу текущей недели этот индекс предпримет попытку прорваться к историческому максимуму в районе 2294", - добавила она.