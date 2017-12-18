FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексам


Рынки / Акции
Крупнейшие российские биржи ММВБ и РТС объединились
Крупнейшие российские биржи ММВБ и РТС объединились

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию вторника снизился по индексам в рамках коррекции.

В лидерах снижения металлургические компании на фоне слабой конъюнктуры рынка металлов.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,16% - до 2257,89 пункта, индекс РТС - на 0,25%, до 1261,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в вторник скорректировался вниз после череды обновления локальных максимумов на протяжении нескольких торговых сессий подряд.

Близость психологически значимых уровней сопротивления обусловила начало фиксации прибыли инвесторами. Так индекс Мосбиржи приблизился накануне к историческому максимуму в районе 2300 пунктов, а индекс РТС – к 1300 пунктам - максимуму с лета 2014 года.

При этом неспособность стоимости нефти закрепиться на уровне 70 долларов за баррель поддержала коррекцию.

Бумаги "Аэрофлота" AFLT подешевели на 4%, "Магнита" MGNT– на 2,7%. Акции "Норникеля" упали в цене на 3,2%, ММК – на 2,4%, НЛМК – на 1,1% на фоне падения цен на никель на 4%.

Выросли акции "Ростелекома" RTKM– на 2,2%. Телекоммуникационная компания прекратила переговоры о покупке "Акадо". Основной акционер "Акадо" - "Ренова" - оценивала этот актив в августе 2017 года в 32 миллиарда рублей без учета долга, или порядка 519 миллионов долларов. Подорожали также акции ДВМП – на 4,9%, "Полюса" – на 2,4%, "Газпрома" GAZP– на 1,6%, "Дикси" – на 2,5%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная техническая картина, оценивает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"При этом ближайшим сопротивлением для рынка выступают годовые максимумы, установленные в районе 2300 пунктов. Из поддержек стоит выделить уровень 2150 пунктов", - добавил он.

Если ситуация на рынках коренным образом не изменится и нефть продолжит снижение, индекс Мосбиржи может продолжать краткосрочное снижение в район уровня 2230, оценила Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Однако поводов для решительного падения нет. Вполне возможно, что уже к концу текущей недели этот индекс предпримет попытку прорваться к историческому максимуму в районе 2294", - добавила она.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ