Евро замедлил снижение к доллару на положительных сигналах из ЕЦБ

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Курс евро вечером во вторник несколько замедлил дневное снижение по отношению к доллару на заявлениях представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) о возможном полном прекращении выкупа облигаций в октябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,2243 доллара за евро с 1,2266 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 110,75 иены за доллар со 110,53 иены на прошлых торгах; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,4%, до 90,61 пункта.

Во вторник член совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссон сказал в интервью газете Borsen-Zeitung, что регулятор может полностью прекратить покупку облигаций в октябре. Он также добавил, что если экономический рост и инфляция будут соответствовать прогнозам, было бы "разумно и целесообразно" свернуть программу.

Более жесткая денежно-кредитная политика, как правило, поддерживает валюту, как правило, приводит к привлечению инвестиций и сигнализирует о доверии к экономике региона.

Вместе с тем, продолжает снижаться и американская валюта. "Похоже, что не ожидается макроэкономических изменений, которые могут привести к стабилизации доллара, ... что предполагает паузу в нисходящем тренде, а не разворот к росту", - приводит агентство Market Watch слова неназванных валютных стратегов BBH.

На прошлой неделе ЕЦБ опубликовал протокол последнего заседания, согласно которому регулятор может изменить свою риторику в начале 2018 года. Как следует из документа, ЕЦБ готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,5 триллиона евро в целом, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора. На предыдущем заседании в октябре ЕЦБ продлил программу количественного смягчения (QE) на 9 месяцев, до конца сентября 2018 года, сократив при этом объем выкупа активов с января 2018 года до 30 миллиардов с 60 миллиардов евро в месяц.